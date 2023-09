Die Sommerausstellung des Städtle schließt

Ausstellung zur Geschichte des Alpenvereins im Kunstraum Remise am Raiffeisenplatz in Bludenz

Bludenz. “In der Geschichte des Alpenvereins in Vorarlberg spielt Bludenz eine wichtige Rolle”, machte die Stadt Bludenz anlässlich ihrer diesjährigen Sommerausstellung aufmerksam; enden wird diese am 3. September, um 18 Uhr.

Die Geschäftsstelle der Sektion Vorarlberg des Österreichischen Alpenvereins befindet sich in der südlichsten Bezirksstadt des Bundeslandes. Aus der Taufe gehoben wurde die Sektion im Jahr 1869. Schon in den Anfangsjahren war das Städtle eine wichtige Anlaufstelle für Alpinisten. Zu den bedeutenden Pionieren des Bergsteigens in Vorarlberg zählten laut der Stadt Mitglieder der Industriellenfamilie Gaßner. “Sie waren es auch, die für die Eröffnung einer Hütte auf der Pfannenknechtalpe sorgten, die als Unterkunft für Wanderer diente. Die Hütte und das Grundstück gingen im Jahr 1927 als Geschenk an den Alpenverein über, woraus die heutige Fraßenhütte entstand.”

Den Anlass für die Sommerausstellung der Stadt Bludenz lieferte die 150-jährige Wiederkehr des Zusammenschlusses der Alpenvereine. Umgesetzt wird die Exposition einmal mehr im Kunstraum Remise. In den Blick genommen werden dabei zum einen die denkwürdige Versammlung aus dem Jahr 1873 und zum anderen die historische Entwicklung des Alpenvereins in Vorarlberg mit einer besonderen Betrachtung von Bludenz. “Historische Abbildungen, Dokumente und Objekte sollen dazu beitragen, die Entwicklung des Alpinismus in und um Bludenz anschaulich zu machen und dabei aufzuzeigen, wie sich der Ruf der Alpenstadt seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festigen konnte”, teilte die Stadt Bludenz mit. Die Ausstellung, die am 17. August mit einer Vernissage eröffnet worden ist, endet am Sonntag, dem 3. September 2023, um 18 Uhr.