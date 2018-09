Die skurrilsten Verbote der Welt

In Vendig dürfen Touristen bald wohl nicht mehr sitzen, das ist ein Plan. Aber es gibt eine ganze Reihe von skurrilen Gesetzen und einige davon sind sogar immer noch aktuell.

Es gibt auf der Welt einige skurrile Verbote. In Paris ist es beispielsweise nicht erlaubt, sich an Bahnhöfen oder in Zügen zu küssen. Dies hätte nämlich Folgen für die Pünktlichkeit der Züge. In England wiederum ist es verboten Frauen in einem Pub nach Sex zu fragen. Wer es dennoch tut, dem drohen bis zu drei Monaten Gefängnis.