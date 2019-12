Die skurrilsten Google Maps Bewertungen im Ländle

Google Maps ist hilfreich – und mitunter schräg. W&W hat einige Ländle-Rezensionen unter die Lupe genommen.

Katzenbilder, Gifs und legendäre Memes – ach, was wäre die Menschheit nur ohne Internet? Gut, so ein bisschen anders war die Intention der Erfinder vor gut 30 Jahren schon. Das Netz sollte die sekundenschnelle Kommunikation zwischen kilometerweit entfernten Personen möglich machen, darüber hinaus auch noch Daten übertragen und so vor allem Universitäten und Wissenschaftlern dienen. Heute steht das Internet (fast) allen Menschen zur Verfügung – und das ist nicht immer nur ein Segen, wie sich hie und da zeigt, schließlich hat es Dinge wie das „Duck Face“ oder Justin Bieber hervorgebracht.