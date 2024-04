Die Skischule Schruns blickt zufrieden zurück

Eine schöne Skisaison geht ins Finale und die Skisaison startet demnächst n die Sommerpause.

Schruns Dieses Wochenende geht die Wintersaison 2023/24 zu Ende. Die Skischule Schruns auf 1900 Metern Seehöhe hat wie die anderen Montafoner Skischulen eine lange Tradition. Das Skischulteam blickt nun auf die zu Ende gehende Saison zurück.

Qualität durch Fortbildung

Der Leiter der Skischule Schruns, Michael Lingg, blickt zufrieden auf die zu Ende gehende Skisaison zurück. Für Lingg ist es das erste Mal, dass er eine Skischule leitet. “Ich finde das Skigebiet sehr cool”, sagt der sportliche Klostertaler. „Wir leiten die Skischule zu dritt: Michael Vonbank und Sabine Wolf sind meine Stellvertreter“, erklärt Michael Lingg. Die Leitung ist eine gute Kombination mit meinem Studium an der Universität Innsbruck. Und Sport habe ich von klein auf gelernt“, so Lingg. Mit meinem Wirtschaftsstudium befinde ich mich gerade auf der Zielgeraden“. Michael Lingg ist auch Ausbildungsleiter beim Vorarlberger Skilehrerverband und daher oft bei Fortbildungen unterwegs. „Durch diese Schulungen bin ich immer auf dem Laufenden, was für die Qualität der Skischulen wichtig ist. Das wirkt sich nur positiv auf unser gesamtes Skiteam aus.“

Die Skisaison begann im Dezember mit ausreichender Schneelage. Die Skischule beschäftigt mindestens 25 Stammlehrer, in der Hochsaison teils über 60. Die besten Wochen waren im Februar. „Da waren wir bestens vorbereitet”, sagt Lingg. Die Skischule bietet Gruppenkurse für Kinder, Erwachsene und Snowboarder an, vormittags und nachmittags jeweils drei Stunden. Die Gäste kommen aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und anderen Nationen.

Fokus auf Nachwuchsförderung

Aus diesem Grund haben zahlreiche Schulklassen aus dem Montafon die Möglichkeit genutzt, die Skischule am Hochjoch zu besuchen. Sabine Wolf betont: “Wir freuen uns, wenn unsere Jugend so schnell wie möglich sicher auf den Skiern steht“, so die Mpntafonerin.

Maskottchen für alle

Ein Highlight war das Maskottchen Monti Lux. Der überdimensionale, lustige Plüschluchs war nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen sehr beliebt.

Das Skilehrerteam besteht aus Einheimischen sowie aus Kräften aus den übrigen anderen Bundesländern oder kommen aus dem Ausland. Markus aus Schladming wollte unbedingt den Westen Österreichs kennen lernen. “Ich komme wieder, es war meine erste Saison hier. Ein gutes Team, nette Gäste und ein schönes Skigebiet”, so der Steirer.

Ehrsprachige Betreuung