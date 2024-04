Die singenden Haselmüsle

Seit 35 Jahren begeistert der Kinderchor Haselstauden mit seinen Auftritten.

Dornbirn. Gerade noch haben die „Haselmüsle“ bei der Eröffnung der Hatler Bibliothek das Publikum verzaubert, schon steht der Haselstauder Kinderchor bereits in den Startlöchern für den nächsten – „und besonders großen Auftritt“, wie Chorleiterin Anja Kraml berichtet. Die Haselmüsle freuen sich auf ihre Teilnahme bei „SingMit“ am Samstag, 29. Juni in der Cashpoint Arena in Altach – und dafür wird aktuell intensiv geprobt.

Für alle Altersgruppen ein Spaß

Wir treffen die singenden – und sehr entzückenden Mäuse – bei ihrer allwöchentlichen Probe am Donnerstagnachmittag. Nach und nach trudeln die kleinen Sängerinnen und Sänger im Pfarrheim Haselstauden ein. Anja Kraml begrüßt herzlich ihre jungen Chormitglieder. „Heuer ist die Altersspanne besonders groß – die jüngste Chorsängerin ist drei Jahre alt, die ältesten Sängerinnen sind elf“, so die Zweifachmama. Dies stellt auch eine besondere Herausforderung dar, wenn es um die Auswahl der Lieder geht. „Es gibt ein paar Lieder, die immer im Repertoire sind, die tatsächlich alle Kinder, egal wie alt sie sind, mögen. Dieses Jahr haben wir viele Lieder von ´SingMit´ im Programm, da sind auch einige Stücke dabei, die gerade die älteren Kinder fesseln, und die Kleinen machen ganz gut mit und nehmen sich die Großen als Vorbild“, so die 38-Jährige.

Ein bis zweimal im Jahr besucht die leidenschaftliche Chorleiterin eine Fortbildung zum Thema Kinderchor. „Da kann ich immer neues Repertoire mitnehmen und der Austausch mit anderen Kinderchorleiter*innen im Land ermöglicht es auch, dass bereits gehörte und erprobte Lieder den Weg zu den Haselmüsle finden“, erzählt sie.

Begeisterung an die Kinder weitergeben

Der Kinderchor Haselstauden wurde vor knapp 35 Jahren von Gernot Schwendinger gegründet. Viele Jahre war er Chorleiter und hat mit Schwung, Elan und Musikalität vielen Kindern das Singen im Chor beigebracht. Im Jahr 2013 haben dann Petra Gaßner und Anja Kraml den Kinderchor übernommen und mit der Zeit wurde aus dem Kinderchor Haselstauden der Chor “Haselmüsle”. Seit fünf Jahren leitet Kraml den Chor allein und neben gemeinsamem Singen, stehen auch Auftritte in der Kirche, kleine Konzerte, Wertungssingen und gemeinsame Theater- oder Konzertbesuche auf dem Programm. „Singen bedeutet für mich sehr viel. Schon als Kind habe ich daheim, im Schulchor und später dann in der Musikmittelschule und aktuell in zwei Erwachsenenchören und in einem kleinen Ensemble gesungen“, so die Dornbirnerin, der es auch unglaublich Freude bereitet, ihre Leidenschaft an viele Kinder weiterzugeben, ganz ohne Druck und Stress etwas Gutes für sich selbst und die Gemeinschaft zu tun. Ein Liedtext aus dem Haselmüsle-Repertoire bringt ihre Passion perfekt auf den Punkt: „Singen macht Spaß, singen tut gut, ja singen macht munter und singen macht Mut.”

Wer auch einmal bei den Haselmüsle vorbeischauen möchte, ist jederzeit willkommen. Kontakt: Haselmüsle – haselmuesle@gmail.com – Anja Kraml 0699/12200900. (cth)

VN-Heimat Umfrage: Wieso bist du beim Haselmüsle-Chor dabei?

Emely Gasser, 10 Jahre, Dornbirn:

Ich bin heuer neu dazugekommen und eine Freundin hat mir davon erzählt. Ich fand die Idee gleich cool, da der es ein wirklich toller Chor ist, bei dem man viel Spaß miteinander hat.

Maila Grabher, 8 Jahre, Dornbirn:

Ich liebe Musik und singe sehr gerne, deshalb habe ich mich letztes Jahr bei den Haselmüsle gemeldet. Mir gefällt es richtig gut und unsere Chorleiterin ist eine ganz Nette.

Rosalie Plesa, 9 Jahre, Dornbirn: