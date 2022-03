Die Sieger vom Smart City Wettbewerb wurden gekürt

Die HTL Dornbirn holte sich dieses Jahr den zweiten Platz.

Dornbirn will die digitale Stadt Nummer 1 im Bodenseeraum sein und noch mehr werden. Mit dem Anspruch, Digitalisierung sinnvoll einzusetzen – für eine lebenswerte, pulsierende und smarte Stadt und Stadtentwicklung. „Die HTL Dornbirn identifiziert sich mit diesen Zielen und will auch ihren Beitrag leisten – und so unterstützen wir nicht nur die Initiative, sondern nehmen auch jedes Jahr am Smart City Dornbirn Wettbewerb teil“, betonte HTL-Direktor Michael Grünwald.