Die sich trauen, zu brauen

Biervielfalt im Ländle wächst: Kleine Hobbybrauer beweisen Mut, besondere Biere zu brauen.

FELDKIRCH Lange konnten neugierige Biergenießer in Feldkirch keine solche Vielfalt mehr genießen. Auf dem Hobbybrauer Festival in Löwen zu Tisis zeigte die regionale Kleinbrauer-Szene, was sie vom Handwerk versteht, wenn es um den Biergenuss geht.