Die Showtanz-Elite in Nenzing

Österreichische Meisterschaften im Garde- und Schautanzsport diesen Samstag im Ramschwagsaal

Letzte Vorbereitungen für den großen Auftritt des Akrobatik- und Showtanzverein Walgau: Das Programm sitzt, an letzten Kleinigkeiten wird gefeilt und so langsam kommt bei den Mädchen die Aufregung: Diesen Samstag ist Nenzing – genauer gesagt der Ramschwagsaal – Austragungsort der österreichischen Meisterschaften im Garde- und Schautanzsport. Es benötigt für die Vorbereitung einer so großen Veranstaltung viele helfende Hände im Hintergrund, die Fäden laufen jedoch bei ASTV-Obfrau Nicole Tschabrun zusammen. Warum tut man sich den enormen zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung eines solchen Mega-Events überhaupt an? „Die Corona-Zeit war für die Sportakrobatik für die Vereine sehr herausfordernd, weil über längere Zeit nicht trainiert werden durfte. Wir möchten aufzeigen, wie toll dieser Sport ist und dafür einen schönen Rahmen schaffen.“ Die auch im Hauptberuf als Sportlehrerin tätige Trainerin „brennt“ für ihr großes Hobby: Schon im Altern von 15 Jahren hat Nicole Tschabrun damit begonnen, andere Kinder und Jugendliche als Trainerin zu begleiten. „Das ist zwischenzeitlich 33 Jahre her, Wahnsinn“, lacht die sympathische Schlinserin. „Auch wenn ich selbst den sportlichen Wettkampf sehr schätze, geht es dabei nicht nur um Leistung. Ich motiviere die Kinder und Jugendlichen dazu, sich selbst Ziele zu setzen, die sie erreichen können. Wenn sie lernen, dafür zu kämpfen, ist die Freude umso größer, wenn sie diese Ziele auch erreichen können.“ Mehrere hundert Kinder und Jugendliche hat sie so begleitet, einige von ihnen sind zwischenzeitlich selbst als Trainerinnen beim ASTV tätig und auch ihre Kinder trainieren wieder mit.

Soziale Aspekte

Im Gespräch erzählen die Turnerinnen, dass auch der soziale Aspekt beim ASTV sehr wichtig ist. „Wir sind wie eine große Familie und fahren auch gemeinsam zu Wettkämpfen – heuer beispielsweise zum internationalen Gym-Festival im griechischen Kefalonia. Das sind Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst“, erzählt Nicole Tschabrun.

„Schön anzuschaun“

Wer am Samstag, 15. April, ab 9 Uhr als Zuschauer bei den österreichischen Meisterschaften im Garde- und Schautanzsport im Nenzinger Ramschwagsaal dabei ist, erlebt tolle Programme der besten Solisten, Duos, Garde- und Showtanzgruppen Österreichs. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 10 Euro, für Schüler und Studenten 6 Euro. Neben einer großen Finalshow und einer Tombola mit tollen Preisen warten auf Besucher zahlreiche Highlights. EM