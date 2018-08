Die Senioren halten das Tenniszepter

Tennis-Senioren-Landesmeisterschaft 2018 in Feldkirch.

Feldkirch Auf der Anlage des Tennisclub Nofels-Tosters findet in der Zeit vom 24. August bis 2. September die diesjährige Tennis- Seniorenlandesmeisterschaft aller Klassen – 35+ bis 70+ – der Damen und Herren im Einzel und Doppel statt. Spannende Spiele und Tennissport vom Feinsten garantieren die Teilnahme der besten SpielerInnen ihrer Klassen im ganzen Land. Derzeit laufen die Hauptbewerbe. Am Samstag, den 1. September (Ersatz: Sonntag, 2. September) werden die Finalspiele ausgetragen. Ein Besuch auf unserer Tennisanlage des TC Nofels-Tosters lohnt sich also in jeder Hinsicht. ETU Weitere Infos unter der www.tcnoto.at