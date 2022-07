Die seltsamsten Regeln der Royals

Keine gemeinsamen Reisen, immer ein schwarzes Outfit dabei - im britischen Königshaus gibt es ein teilweise skurriles Regelwerk.

Die britische Royal Family muss, wie auch alle anderen Königshäuser, ein strenges Hofprotokoll befolgen. Dabei gibt es für die Queen, William, Kate & Co einige skurrile Regeln:

Auf Reisen immer ein schwarzes Outfit dabei haben

Falls ein Familienmitglied stirbt, muss man passende Kleidung dabeihaben.

Keine Thronerben im selben Flieger

Die Erben dürfen nicht im selben Fahr- oder Flugzeug reisen, damit die Thronfolge nicht in Gefahr ist.

Knallige Outfits für die Queen

Queen Elizabeth II. trägt immer bunte und leuchtende Farben - aus Sicherheitsgründen. Damit fällt sie in einer Menschenmenge besser auf. Auch für die Fans ist es so einfacher, einen Blick auf die Monarchin werfen zu können.



