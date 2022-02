Die Sehnsucht der Vorarlberger nach Meer

Michael Nachbaur, Geschäftsführer von High Life Reisen und Nachbaur Reisen, fällt ein Stein vom Herzen. "Die Sehnsucht der Vorarlberger nach dem Meer ist groß", sagt er im Gespräch mit Joachim Mangard bei Vorarlberg LIVE am Dienstagabend.

Nach einem Durchhänger im November und Dezember sei es ab heuer richtig losgegangen mit den Buchungen, so Nachbaur, der auch über die Sicherheiten, die Buchungen im Reisebüro bieten, berichtet. "Wir bieten den Kunden Sicherheit und die Kunden suchen Sicherheit." Es habe sich in der Pandemie gezeigt, dass wer eine Pauschalreise gebucht hat, keine Schwierigkeiten bei der Stornierung bzw. Nichdurchführung, gehabt hat", betont er und lobt auch Land und Bund für die Hilfen in den Lockdowns, die die Reisebüros erhalten haben.