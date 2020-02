Die Schurken â€žDie Probeâ€œ am Samstag, 22. Februar 2020, 17 Uhr

Ob sie bei dieser Probe gefunden wird, die schönste Musik der Welt? Das Konzert ist schon bald, und es soll ein fantastisches Konzertprogramm gefunden werden.

Die Gesellschaft, die das Konzert in Auftrag gegeben hat, hat sich da auch einiges an bekannten Stücken gewünscht… ob das alles ins Konzertprogramm passt? Da haben sich Die Schurken ja eini-ges vorgenommen… und sie haben ja nur diese einzige Probe!

Also, wenn jemand diese delikate Aufgabe übernehmen kann, dann Die Schurken! Dabei müssen sie sich durch einen ordentlich hohen Stapel Musik durchspielen! Einiges liegt da auf dem Weg. Barocke Tänze, übermütige türkische Lieder, Tango aber auch Volksmusik! Was das Schönste ist? Das werden die Jugendlichen selber für sich entscheiden müssen. Eine berührende, witzige und fröhliche Stunde Musik.

Highlights des Ensembles: Konzerte in der Elbphilharmonie Hamburg im Frühjahr 2017, Konzerte bei den größten deutschen Festivals, im Wiener Konzerthaus, im Wiener Musikverein, in der Philhar-monie Köln, beim Lucerne Festival, in der Philharmonie Luxemburg u.v.m.

Eintritt: € 10 (Erwachsene) I € 5 (Kinder) I € 12 (Familien)