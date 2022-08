Die Schultafel im Wandel der Zeit

Bludenz. Während die 739 Volksschulkinder der Stadt Bludenz die Sommerferien noch in vollen Zügen genießen, laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Schulbeginn bereits auf Hochtouren.

Für die Kinder aller fünf Volksschulen wartet im Herbst eine große Überraschung. Statt den üblichen Kreidetafeln finden sie neue digitale Schultafeln an den Wänden.

„Digital Natives“ wird die neue Generation von Kindern genannt, die in einer digitalen Welt mit Smartphone, Computer und Co. aufwachsen. Um ihre Medienkompetenz zu stärken, werden neue Medien nun in den Schulalltag der Volksschulen integriert. „Mit den digitalen Schultafeln bieten wir unseren Volksschulkindern höchste Qualitätsstandards, um sie fit für eine digitalisierte Zukunft zu machen. Den intuitiven Zugang von Kindern zu neuen Medien aufzugreifen und sie darin zu unterstützen, ist uns viel wert“, zeigt sich Bürgermeister Simon Tschann überzeugt. In das umfassende Digitalisierungsprojekt werden rund 550 000 Euro investiert.

39 neue digitale Schultafeln sind ab Herbst fix in Außerbraz, Bings, Obdorf, St. Peter und in der Volksschule Mitte montiert und ersetzen die gewohnten Kreidetafeln. Auch das SPZ, ehemaliges Sonderschulzentrum Budenz, freut sich über 8 fahrbare Tafeln. So will man den neuen Anforderungen eines modernen Schulunterrichts gerecht werden. Besonders während der Lockdown-Phasen der vergangenen Jahre wurde gezeigt, dass Schule nicht nur im Klassenzimmer stattfindet.