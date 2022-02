Die Schottar laden zum traditionellen Funken-Abbrennen

Heuer gibt es in Haselstauden wieder einen Funken.

Dornbirn. „Endlich wieder positive Nachrichten!“, kommt es von der Dornbirner Fasnatzunft. Der beliebte Funken in Haselstauden, kann am 6. März 2022 stattfinden. Nach der Absage aller Faschingsveranstaltungen, ist dies im wahrsten Sinne ein „echter Lichtblick am Ende des Tunnels“, wie man auch bei der Fasnatzunft Haselstauden betont. Die „Schottar“ aus Haselstauden sind eine Unterzunft der Dornbirner Fasnatzunft und blicken auf eine lange Funken-Traditionsgeschichte zurück.

Der Funkensonntag gehört zu den absoluten Höhepunkten im Terminkalender der Haselstauder und so ist man dieses Jahr nach zwangsbedingter Pause und ohne legendärem Rosenmontagsball und Umzug in besonderer Vorfreude auf das anstehende Event.

Seit 46 Jahren wird der Funken in Haselstauden von der Schottar Zunft durchgeführt. Was im ersten Jahr noch als Minivariante begann, ist heute ein großes Fest, das eigentlich über das ganze Wochenende dauert. Und so geht es auch heuer bereits am Samstag (5.3.) mit Bewirtung ab 14.00 Uhr beim Funkenbau los. Am darauffolgenden Sonntag gibt es dann jeweils um 10.00 Uhr und ab 15.00 Uhr frische „Funkaküchle“ von der Bäckerei Luger bevor es um 18.30 Uhr mit dem Hexenzug Richtung Finale geht. Der Fackelzug führt von der Mittelschule Haselstauden zum Funkenplatz und wird lautstark von der Haselstauder Musik begleitet.