Die schönsten Gärten der Marktgemeinde

Der Verschönerungsverein zeichnete im Rahmen eines bunten Abschlussabends die schönsten Gärten aus.

Lustenau. Der örtliche Blumenschmuckwettbewerb, an dem sich heuer 40 Teilnehmer beteiligten, wird seit Jahrzehnten vom Verschönerungsverein der Marktgemeinde Lustenau durchgeführt. Seit den 80er Jahren orientiert sich der Verein dabei an den Kategorien des Flora-Landeswettbewerbes. In sieben Kategorien können sich die Teilnehmer nominieren und sich dann mit anderen Gärtnern des Landes messen. Darüber hinaus zeichnet der Verein aber auch stets die Sieger des örtlichen Wettbewerbes aus.