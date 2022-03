Die schnellsten Klostertaler auf Ski

Organisiert vom SC-Klostertal und ausgeführt vom Wintersportverein Dalaas freuten sich letzten Samstag 78 Athleten aus den Talschaftsvereinen, nach einem Jahr coronabedingter Pause, auf ein tolles Rennen am Sonnenkopf.

Bei der anschließenden Siegerehrung im Zielgelände konnte SC-Klostertal Präsident Othmar Vonbank mit Unterstützung von Philipp Fritz die zahlreichen Medaillen und Pokale überreichen, bei den Kindern wurde diese Preise noch durch eine Tafel Schokolade versüßt. Die Erwachsenen bekamen Klostertaler Käse und Hauswürste überreicht. Aufgrund der mangelnden Teilnehmer in den Altersklassen meinte Othmar Vonbank, dass jeder, der hier bei seinen Kindern steht, bei der nächsten Klostertaler Meisterschaft teilnehmen kann. In vielen Klassen war leider nur ein Läufer bzw. eine Läuferin gemeldet. Also, lieber Klostertaler: ab auf die Piste, denn dabei sein ist alles!