Die Schattenseiten des Lebens

Interdisziplinäres Bühnenstück zum Thema Depression.

FELDKRICH Leistungsdruck, familiäre Bürden und ein verblendetes Bild der Perfektion treiben viele dazu manchmal eine falsche Entscheidung zu treffen. Doch in der Leistungsgesellschaft darf man keinen Makel haben, man ist selbst dafür verantwortlich, dass das Leben – reibungslos – läuft. Aber sie (gespielt von Brigitte Walk) hat eine unsichtbare seelische Krankheit, die den ganzen Menschen erfasst und dennoch keine erkennbaren Blessuren aufweist. Der Appell an die Einzelne, sich doch nicht hysterisch zu verhalten, liegt nahe. Autorin Brigitte Knapp thematisiert in „Schatten“ die Überforderung unserer Gesellschaft mit dem Thema Depression. Fast jeder Fünfte leidet einmal in seinem Leben an Depressionen, doch wird die Erkrankung von Betroffenen und in der Gesellschaft immer noch verdrängt, verharmlost und marginalisiert. Diese Koproduktion von „walktanztheater.com“ mit „westbahntheater innsbruck“, „tanzschmiede/fucinadanza meran“ und „gemischtes doppel st.gallen“ taucht ins tiefe Unterbewusstsein ein. Und drückt banale Leichtigkeit ein schweres Laster auf.