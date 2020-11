Die Schattenburg erstrahlt orange

Die UN-Kampagne „Orange The World“ findet jährlich zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, statt. Sie verfolgt das Ziel, Opfer von Gewalt sichtbar zu machen, sie zusammenzubringen und ihnen so eine starke Stimme zu geben. Ab heute erstrahlt die Schattenburg deshalb nachts orange.

Weltweit erstrahlen Gebäude in oranger Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und damit zur Enttabuisierung dieses Themas beizutragen.

Vorarlberg setzt ein Zeichen

In Österreich beteiligten sich 2019 rund 130 Gebäude, darunter erstmals auch 60 Krankenhäuser. Auch dieses Jahr werden österreichweit wieder viele öffentliche Gebäude, Institutionen oder Wahrzeichen mit orangem Licht bestrahlt. Neben der Schattenburg nimmt in Feldkirch auch das Landeskrankenhaus, das den Bettenturm orange beleuchtet, an der Kampagne teil.

Ebenfalls beteiligen sich die Städte Bludenz, Dornbirn und Bregenz an der Kampagne. So werden beispielsweise die Laurentiuskirche und die Heilig-Kreuz Kirche in Bludenz, die FH und die Dompfarre St. Martin in Dornbirn, oder die Pfarrkirche Herz-Jesu sowie der Martinsturm in Bregenz bis zum 10. Dezember in orangem Licht erstrahlen.

Dazu Bürgermeister Wolfgang Matt: