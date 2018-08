„Die Schaffarei“ kommt nach Bludenz

Bludenz. Von Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. August, ist das Pop-up Café der AK Vorarlberg, „Die Schaffarei“, zu Gast in Bludenz.

Auf dem Vorplatz der Volksschule Mitte entsteht an diesen drei Tagen ein Veranstaltungsraum rund ums Thema „Schaffa in Vorarlberg“.Unter dem Motto „I schaff z‘Vorarlberg“ laden die AK Vorarlberg und Bürgermeister Mandi Katzenmayer von 23. bis 26. August zum gemeinsamen Diskutieren, Feiern, Lachen und Mitgestalten ein. Bei bester Verpflegung und mit unkonventionellen Formaten holt das Pop-up-Wirtshaus „Die Schaffarei“ dabei die Arbeit und ihre Rolle im Leben der Menschen vor den Vorhang.

„Die Schaffarei“ in Bludenz – Programmübersicht:

06.00 Uhr – Frühstück

07.00 Uhr – Bewegung & Meditation am Morgen

08.00 Uhr – Z’Nüne: Pausen-Verpflegung für ArbeiterInnen

09.00 Uhr – AK Service „Arbeitsrecht

10.00 Uhr – AK-Beratung „Konsumentenschutz“

12.00 Uhr – Z’Mittag: Mittagstisch für ArbeiterInnen

16.00 Uhr – Z’Viere: Offenes Buffet

17.00 Uhr – Eröffnung Festival mit Programm-Vorstellung

19.00 Uhr – Unterhaltung mit Firobad-Bier & Pub-Quiz

21.00 Uhr – Konzert mit Prinz Grizzley and his Beargaroos