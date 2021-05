Die Rubberneckers präsentieren ihre erste CD

Die Fans der erfolgreichen Partyband, die sich auf Hits der Sechzigerjahre spezialisiert hat, dürfen sich freuen: Die erste CD der beliebten Musiker kommt auf den Markt.

Die Zwangspause infolge der Coronasituation nützten sie, um endlich ein paar eigene Titel im Stil der Fünfziger- und Sechzigerjahre aufzunehmen. Das Ergebnis ist die EP “NUMBER1ONE” mit sechs Eigenkompositionen im Oldiestyle. Für die Aufnahmen begaben sie sich in die „Xi Mountains Studios“ von Kevin Plangger, wo im vergangenen Herbst schon das Musikvideo des Duetts von Jochen Grabher und Amber Rae mit dem Titel „I don’t want to talk about it“ aufgenommen wurde. Beim Mastering wurde wieder auf Björn Schlüter von Storia Mastering Germany gesetzt.

Es ist ein Mix aus Partyfeeling, animierenden Tanznummern, Songs zum Mitsingen und sogar zwei Balladen, die die Zuhörer erwartet. Bei der Ballade „Every Day“ geben außerdem Melanie Grabher, Gerlinde König und Theresa Ludescher dem Titel mit ihrem Backgroundgesang einen besonderen Touch. Die Nummern „Rubberdance, Shining Star, Oh Julie, My Heart goes up, Curly Sue oder Every Day“ klingen vielversprechend. Alle Songs stammen aus der Feder von Jochen Grabher und Werner Hirschfeld.