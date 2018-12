Die Roten Teufel sind doppelt gefordert

ALPLA HC Hard am Freitag in der spusu-Liga bei Meister Margareten zu Gast.

Aufgrund eines Verkehrsstaus in München, und eine dadurch verspätete Anreise der Roten Teufel in Wien, musste die Partie Hard gegen Margareten auf 20.15 Uhr verlegt werden.

Gleich zwei Mal müssen die Roten Teufel vom Bodensee innert drei Tagen gegen Clubs aus der Bundeshauptstadt ran. In der 15. Hauptrunde der spusu LIGA gastiert Vizemeister ALPLA HC Hard am Freitag (20.15 Uhr) bei Titelverteidiger HC FIVERS WAT Margareten. Die drittplatzierten Gäste aus dem Ländle können mit einem Punktezuwachs das Ticket für die Bonusrunde lösen. Die siebtplatzierten Margaretener sind zum Siegen verdammt, wollen sich noch eine Mini-Chance auf den Einzug unter die besten fünf Teams haben. Und am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle am See) kommt es im Achtelfinale des ÖHB-Cups zum Kracher ALPLA HC Hard gegen die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN.

Bei den Fivers hat – ebenso wie in Hard – der Verletzungsteufel sein Unwesen getrieben. Beim Team von Headcoach Peter Eckl fehlten zuletzt Vitas Ziura, Tobias Wagner, Boris Tanic und Henry Stummer. Bei den Vorarlbergern ist der langzeitverletzte Risto Arnaudovski nicht dabei. Ob Rückraumspieler Ivan Horvat schon am Wochenende zum Einsatz kommen kann, ist mehr als fraglich. Nach seinem zweiten Bänderriss innert kurzer Zeit stieg der 25-Jährige am Mittwoch wieder vorsichtig ins Mannschaftstraining ein.

„Das wird ein richtig hartes Wochenende für uns. Der Fokus liegt dabei auf dem Ligageschehen. Mit einem Auswärtssieg im Rücken wird am Sonntag im Cup-Achtelfinale gegen Westwien vieles leichter,“ meint Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner. Und: „Wir wollen am Freitag den entscheidenden Schritt in Richtung Bonusrunde machen.“

Der 43-Jährige rechnet jedoch mit entsprechender Gegenwehr der Wiener: „Margareten kämpft um die letzte Chance, einen Platz in der Bonusrunde zu erreichen. Kreisläufer Tobias Wagner soll nach seiner Meniskus-OP das Training wieder aufgenommen haben.“ Eine starke Abwehrleistung, wie zuletzt gegen Graz, soll der Schlüssel zum Auswärtserfolg in der Wiener Hollgasse werden.

Nach der Neuauflage des vergangenen spusu-LIGA-Endspieles steigt nur 70 Stunden später in der Sporthalle am See der Pokal-Kracher gegen Westwien. Beide Kontrahenten standen sich in der Vorsaison im Cupfinale gegenüber. Da gewannen die Vorarlberger das packende Duell knapp mit 31:30 nach Verlängerung. Anpfiff zum Schlagerspiel im Achtelfinale des ÖHB-Pokals zwischen dem ALPLA HC Hard und Westwien am Sonntag ist um 17 Uhr.

„Westwien ist am Freitag in der spusu LIGA in Graz zu Gast und kann, wie wir, nicht taktieren. Es wird darauf ankommen, wer noch genug Körner für den Sonntag hat. Westwien hat den Rückraum mit den drei isländischen Legionären exzellent besetzt. Zwei von ihnen müssen wir aus dem Spiel nehmen,“ gibt Klaus Gärtner für Sonntag die Marschroute vor.

15. Hauptrunde spusu LIGA, Freitag:

HC FIVERS WAT Margareten – ALPLA HC Hard, 20.15 Uhr (LAOLA1.tv), Hollgasse, SR Heiter/Kocic (Steiermark)