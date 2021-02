Die Roten Teufel auf Punktejagd gegen HC Linz

Der Alpla HC Hard empfängt am Dienstag, den 23. Februar 2021, den HC Linz in der Sporthalle am See. Spielbeginn gegen die Linzer ist um 18.00 Uhr. Auch bei den Heimspielen im neuen Jahr ändert sich vorerst leider nichts und die Spiele finden weiterhin ohne Fans in der Halle statt.

In dieser Woche stehen für den HC Hard gleich zwei Heimspiele im Kalender. Los geht’s morgen Abend mit der Partie gegen den HC Linz. Das für Samstag, den 13. Februar 2021 angesetzte Heimspiel der Harder gegen die Linzer konnte nicht wie geplant stattfinden und musste verschoben werden. Die Partie der 17. Runde wird nun am Dienstag, den 23. Februar 2021 mit Anpfiff um 18.00 Uhr in der Teufelsarena nachgeholt. Am Samstagabend (Spielbeginn 18 Uhr) empfangen die Roten Teufel die HSG Bärnbach/Köflach im letzten Spiel im Grunddurchgang der spusu LIGA Meisterschaft zu Hause in der Sporthalle am See.

Der Auftakt nach der Winterpause erfolgte für den HC Hard alles andere als wie erhofft. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr endete vergangenen Samstag mit einer 28:33 Auswärtsniederlage gegen den HC Margareten. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in der aktuellen Saison konnte sich jeweils das Heimteam die Punkte schnappen, was sich auch am vergangenen Wochenende nicht ändern sollte. Das spusu LIGA Supercup-Finale Anfang September entschieden die FIVERS zu Hause mit 28:24 für sich, im Duell in der Hinrunde des spusu LIGA Grunddurchgangs Ende Oktober konnten sich die Roten Teufel vom Bodensee mit 32:28 in der Sporthalle am See durchsetzen.

Auch die ersatzgeschwächten Oberösterreicher mussten am Wochenende eine Niederlage einstecken. Ihr Heimspiel gegen Bregenz Handball endete mit 25:29. Sowohl die Harder als auch die Stahlstädter sind heiß auf den nächsten Sieg und den weiteren Punktezuwachs auf dem eigenen Konto. Das Spiel gegen die Linzer in der Hinrunde endete im Oktober mit einem 25:21 Auswärtserfolg für den HC Hard. Im erneuten Aufeinandertreffen will man die Punkte abermals auf dem eigenen Konto verbuchen.

Das Ziel des HC Hard für die bevorstehenden beiden Partien ist klar: die Heimstärke nutzen und beides Mal den vollen Erfolg feiern und die Punkte im Ländle behalten.

Thomas Hurich, Torhüter des ALPLA HC Hard

„Wir müssen von Anfang an hochkonzentriert ins Spiel reingehen. Hinten eine gute Abwehr stellen, eng stehen und konsequent decken und dann natürlich so schnell wie möglich nach vorne kommen. Vorne im Angriff gilt es, konzentriert auf unsere Chancen zu spielen und wenn wir die Chancen haben, müssen wir diese dann auch reinhauen. Das Wichtigste wird sein, ihr Konterspiel über die Flügel zu unterbinden. Wenn uns das gelingt, stehen die Chancen zu Hause gut, dass wir die zwei Punkte in Hard behalten.“

17. Runde spusu LIGA 2020/21 (Nachtragsspiel)

ALPLA HC Hard vs. HC LINZ AG

Dienstag, 23. Februar 2021, Beginn 18.00 Uhr | Sporthalle am See

