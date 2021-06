Die Ritter auf dem Drahtesel

Die Schüler der Volksschule Hasenfeld lernen beim Ländle-Rad-Ritter einen sicheren Umgang mit ihrem Fahrrad.

Lustenau An der Volksschule Hasenfeld wimmelt es in dieser Woche nur so von Rittern. Nicht von herkömmlichen Rittern in Blechausrüstungen, sondern von Rad-Rittern, die mit ihrem Fahrrad ausgestattet, ein Geschicklichkeitstraining absolvieren. Die Volksschüler nehmen diese Woche am Ländle-Rad-Ritter-Programm teil und müssen verschiedenste Voraussetzungen auf ihrem Fahrrad erfüllen, ehe sie in den Ritterstand erhoben werden. Das Programm des Ländle-Rad-Ritters hilft den Kindern, sich sicher und geschickt mit ihrem Fahrrad fortzubewegen. Dieses wird von „Sicheres Vorarlberg“ und dem Land Vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat und dem ÖAMTC kostenlos angeboten.