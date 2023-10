Die Remise spielt groß auf

Bludenz. Die Remise prägt das kulturelle Leben in der Alpenstadt Bludenz nun schon seit 25 Jahren mit.

Speziell die feierliche Eröffnung am Donnerstagabend soll die Möglichkeit geben, in Erinnerungen zu schwelgen, auf 25 Jahre Kultur in der Remise anzustoßen, aber auch in die Zukunft zu blicken. Daran anschließend findet mit „Spot on Steinway“ ein besonderes Konzerterlebnis statt, bei dem die drei Pianisten Christian Wachter, Jakob Zimmermann und Aja Zischg ihr Können zeigen. Während am darauffolgenden Freitag die theateraffinen Kulturinteressierten gänzlich auf ihre Kosten kommen, wenn mit „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ ein herzerwärmendes Theaterstück aus der Feder von Peter Turrini präsentiert wird, steht am abschließenden Samstag ein weiteres musikalisches Highlight an: Der international gefeierte Blues-Virtuose Javier Vargas betritt mit seiner Vargas Blues Band die Bühne. Mit Rock, Psychedelic-Blues, Soul, Funk und Latin-Rock hat Vargas sich zu einem der erfolgreichsten Gitarristen und Songwriter in der spanischen und lateinamerikanischen Musikwelt entwickelt.