Die räumliche Weiterentwicklung Göfis

Der Entwicklungsplan der Gemeinde Göfis wird derzeit überarbeitet.

GÖFIS Durch die besondere Lage von Göfis, wie die Nähe zur Stadt Feldkirch und Liechtenstein, wird die Gemeinde immer attraktiver als Wohnraum und wirtschaftliche Fläche. Der Räumliche Entwicklungsplan (REP) ist das Leitbild einer Gemeinde und beinhaltet Handlungshinweise für Projekte einer Gemeinde und bietet somit den Rahmen und die Grundlage für Projekte und Planungen in der Gemeinde Göfis. Die Gemeinde hat im Sommer 2020 mit der Überarbeitung des REP begonnen. Göfis kann dabei auf eine langjährige Planungspraxis auf örtlicher Ebene zurückgreifen. Das erste Räumliche Entwicklungskonzept (REK) stammt aus dem Jahr 2006 und wurde im Jahr 2015 im Zuge eines regionalen Planungsprozesses überarbeitet. Nun wurde das REK aus dem Jahr 2015, das formal bereits am 25. Februar 2019 als REP verordnet wurde, inhaltlich adaptiert und an die seit 2019 geltenden raumplanungsgesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst.