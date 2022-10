Die "Queen of Construction"

Dr. Sarah Buchner, CEO Trunk Tools, Stanford Graduate School of Business, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Das Forbes Österreich fasst es in seiner Onlineausgabe so zusammen: "Bereits mit 19 war Sarah Buchner als Bauleiterin für über 50 Leute verantwortlich, heute ist sie Expertin im Bereich Construction Tech." Am Donnerstag referiert Buchner auf der "DataCon.AI" der Firma Zumtobel, wo das Zusammenspiel von Tradition und künstlicher Intelligenz am Bau diskutiert wird. Zuvor berichtete Buchner in "Vorarlberg LIVE" direkt aus den Laboren der Stanford University über die modernsten Baustellen im Silicon Valley und erklärt, wie "KI" im Bauwesen schon heute eingesetzt wird.

self all Open preferences.

Sarah Buchner sieht viele Möglichkeiten für KI am Bau. Buchner wird auch “Queen of Construction” genannt und das hat einen guten Grund. Die junge Frau hat als Tischlerin Gefallen an der Baubranche gefunden und war dann auch schon mit 19 Jahren Bauleiterin und für über 50 Leute verantwortlich, heute ist sie Expertin im Bereich Construction Tech. Bei der Strabag baute Buchner ein Digitalisierungs-Consulting-Team auf und entwickelte diverse Apps für die Baubranche.

self all Open preferences.

Bei der Branchenkonferenz Datacon zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Bauindustrie, die am Mittwoch und Donnerstag im Lichtforum Zumtobel auf Initiative der Rhomberg Holding zahlreiche Teilnehmer aus der Branche ansprach, war Sarah Buchner eine der Top-Speakerin. Auch bei Vorarlberg LIVE berichtete die Gründerin des Unternehmens Trunk Tools und Stanford-Absolventin im Gespräch mit Pascal Pletsch über die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz in der Branche bieten können.

Die Branche biete sich an, so Buchner. Erstens sei der Bau ein Riesenmarkt, deshalb sei er auch für das Silicon Valley interessant, außerdem gehe es darum die Mitarbeiter, die auch am Bau ein rares Gut sind, zu unterstützen. als Beispiele nennt sie Roboter und die modulare Bauweise, aber man Befinde sich bei der Entwicklung neuer Anwendungen noch in den Kinderschuhen.

self all Open preferences.

Die ganze Sendung:

self all Open preferences.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.