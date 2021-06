Die Premiere mit Bambini Schnuppertennis fand großen Anklang

Der Tennisclub Vorderland startet mit einer neuen Initiative für die jungen Kids.

RÖTHIS. In drei Jahren feiert der Tennisclub Vorderland mit Sitz in Röthis das 50-Jahr-Jubiläum. Mit 350 aktiven Mitgliedern, davon sind siebzig Jugendliche im regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb, zählt der TC Vorderland eine hohe Anzahl an reinen Amateursportlern und gehört zu den größten Tennisvereinen im ganzen Land Vorarlberg. Auf der wunderschönen Anlage unterhalb der Sportanlage Ratz wurde vor einigen Jahren eine neue Flutlichtanlage errichtet, sodass auch in den späten Abendstunden eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung möglich ist. Die Damenmannschaft von TC Vorderland wurde dreimal in Folge in der höchsten Spielklasse Vorarlbergs sensationell Landesmeister. Die Herren I gelang der Aufstieg in die oberste Liga des Landes. Viele österreichische Titel im Einzel und unzählige Gewinne von Medaillen auf nationaler Ebene stehen im Nachwuchs zu Buche. Der Nachwuchs liegt dem TC Vorderland seit der Gründung sehr am Herzen. Zum ersten Mal in der Klubgeschichte veranstaltete man ein Bambini Schnuppertennis für vier- bzw. Fünfjährige. Die Premiere fand einen sehr großen Anklang. Sechzehn ballbegeisterte Kids entdeckten den Tennissport neu und lernten in einer Stunde in diversen Übungen, Rücksichtsnahme, sozialie Kompetenz, Koordination und sensomotorische Fähigkeiten jeweils immer mit einem Ball. Die ersten Gehversuche haben die jungen Kids mit Bravour gemeistert. Das Trainerteam Sophia Keckeis und Ronja Türtscher betreuten die Kinder bestens. So früh wie möglich die Kids vom Tennissport überzeugen und sie zum Klub zu führen ist die Zielvorgabe. Aufgrund des regen Interesse wird das Bambini Schnuppertennis im Sommer alle zwei Wochen mit einer Einheit fortgesetzt. Anmeldungen sind mittels WhatsApp auf die Nummer +436642244091 möglich.VN-TK