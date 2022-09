Die Pop and Wave Party zu Gast im T!VOLI.

Andere Location, gleiche Top-Stimmung - die Gäste genossen in der T!VOLI Bar eine gelungene Premiere der Pop and Wave Party.

Erstmals ging die beliebte Veranstaltungsreihe in der neuen TIVOL! Bar über die Bühne.

Dornbirn. Zum ersten Mal gastierte die „Pop and Wave Party“ vergangenes Wochenende im T!VOLI Dornbirn und für T!VOLI-GF Manfred Miesel war es die perfekte „Generalprobe“ um den neu restaurierten und „alt-ehrwürdigen Tanzsaal“ im ehemaligen Gasthof Schwanen so richtig einzuweihen. Die tanzfreudigen „Depeche Mode & New Wave“ Fans sind ja bekannt für ihre Ausdauer auf dem Tanzparkett und so geschehen auch am Samstag bei der Premiere an der Lustenauer Straße 43.

Vergangenes Jahr wurde dem Traditionsgasthaus neues Leben eingehaucht. Das Kultlokal T!VOLI übersiedelte von der Innenstadt in den Stadtbezirk Hatlerdorf. Die neuen „alten” Gastgeber Manfred „Fredo“, Gattin Apple und Barchef Mirko Ladstätter erweckten mit viel Eigenleistung, Enthusiasmus, Herzblut und frischen Ideen, die Traditionsstätte wieder zum Leben. Für das „Pop and Wave-Team“ Alex, Mutsch und DJ MC Mode also Ehrensache, dass sie als Ausweichort bei ihren guten Freunden vom T!VOLI aufschlugen, nachdem im September der Spielboden-Kalender bereits voll war. „Wir haben uns sehr gefreut, unsere beliebte Party einmal hierher zu verlegen und können uns gut vorstellen, nächstes Jahr wieder ein Gast-Event hier zu machen“, zeigte sich Alexander Micheluzzi vom Pop and Wave-Team begeistert. Die nächste große „Depeche Mode Party“ am 19. November, übrigens die bereits 38. Ausgabe, gastiert dann aber wieder in bekannter Austragungsstätte, am Dornbirner Spielboden.

Im neuen T!VOLI wurde am Samstag auf jeden Fall bis spät in die Nacht zu kultigen Hits aus den legendären 80er Jahren ausgiebig gefeiert und passend zu den Klängen von U2 gab es dieses Mal auch noch frisch gezapftes Guinness, Kilkenny-Bier und irische Whiskeys.

Im T!VOLI geht es am 23. September bereits mit einem spannenden Konzert weiter. Das Paul Battro Trio aus Tschechien serviert „Blues vom Feinsten“ und die beliebte Veranstaltungsreihe Hörbar Dornbirn macht am 7. Oktober mit „The Spooners“ Halt bei Fredo & Co. (cth)