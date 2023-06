Die Poolbar Vorfreude steigt: Jubiläumsedition im Aufbau

Im Reichenfeldpark in Feldkirch werden eifrig Architektur und Technik für das Poolbar Festival aufgebaut.

Das gesamte Team arbeitet mit Hochdruck daran, das Festivalgelände rund um das Alte Hallenbad zu einem beeindruckenden Veranstaltungsort für die kommenden Wochen zu verwandeln. Geschaffen werden soll eine einladende Atmosphäre und funktionierende Infrastruktur für die Gäste als auch für die Künstlerinnen und Künstler. Dabei wird jedes Detail sorgfältig geplant und umgesetzt.

Besonders hervorzuheben ist die einzigartige Architektur des Poolbar Festivals, die während des Generators im Frühjahr konzipiert wurde. Die verschiedenen Bereiche sind so gestaltet, dass sie den Besucher:innen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten. So kann das Gelände die nötige Flexibilität beispielsweise für großen OpenAir Auftritte, die Pool Quiz Reihe sowie bestuhlte Veranstaltungen und auch Open Air Kino bieten. Das Gelände spiegelt so die Vielfalt des Programmangebotes wider. Kulturell und Musikalisch verspricht das Poolbar Festivals eine bunte Landschaft von Nischen bis Pop.

Open Air Cinema

An beinahe jedem Wochentag des Poolbar Festivalsommers warten unterschiedliche kulturelle Angebote – darunter das beliebte Open Air-Kino (mit Kopfhörern) mit folgenden Filmen:

Mehr denn je am 13. Juli

Im Film "Hélène" wird das glückliche Leben von Hélène und Mathieu in Bordeaux durch eine existenzielle Entscheidung von Hélène erschüttert. Auf der Suche nach Antworten reist sie alleine nach Norwegen, gegen den Willen von Mathieu. Regie: Emily Atef und Lars Hubrich.

Aftersun am 20. Juli

In "Sophie" verbringt die elfjährige Sophie mit ihrem Vater Calum einen Urlaub in der Türkei und genießt die Zeit mit ihm. Doch 20 Jahre später versucht sie, die Geheimnisse ihres Vaters zu entschlüsseln und ihn mit dem Mann, den sie nicht kannte, zu versöhnen. Regie: Charlotte Wells.



So Damn Easy Going am 27. Juli

Joanna, die unter ADHS leidet, findet vorübergehend Erleichterung durch unverbindlichen Sex, Schwimmen und ihre Medikamente. Als diese jedoch ausgehen und sie Geld braucht, muss sie kreativ werden. Als plötzlich die coole Audrey auftaucht, verändert sich alles. Regie: Christoffer Sandler.



Call me by your Name am 03. August

Sommer 1983 in Italien: Elio, ein frühreifer 17-Jähriger, verbringt seine Tage in der Villa seiner Familie. Als der charmante Oliver auftaucht, entdecken sie gemeinsam die Schönheit des Begehrens. Regie: Luca Guadagnino. Ein vielfach ausgezeichnetes, romantisches Drama.



Hallelujah am 10. August

Die ultimative Leonard Cohen Doku zeigt das Leben und die Karriere des legendären kanadischen Songpoeten. Durch seine weltbekannte Hymne "Hallelujah" werden Cohen's einzigartige Reise zwischen Exzess und Erleuchtung enthüllt. Regie: Daniel Geller und Dayna Goldfine.



Jedes Wochenende ist Club Wochenende

Der Pool im Alten Hallenbad wird an jedem Festivalwochenende in einen Club umgewandelt. Freitag und Samstag nach den Livegigs und chilligen Stunden im Außenbereich treten erfahrene DJs, DJanes und DJ-Crews aus dem In- und Ausland auf. Spätestens ab 23 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden kann Club-Gefühl erlebt werden. Ab ungefähr Mitternacht ist der Eintritt meist frei, bis auf wenige spezielle DJ-Events. Das Line-Up zur DJ Parade ist HIER zu finden.

Alle bisherigen Acts und Tickets

Allgemeine Festivalinformationen

Gelegen an der geografischen Schnittstelle Österreich - Deutschland - Liechtenstein - Schweiz bietet das international bekannte Poolbar Festival Kulturelles von Nischen bis Pop. Das Programm in der außergewöhnlichen Location des Alten Hallenbads sowie dem Reichenfeldpark in Feldkirch reicht von Konzerten renommierter Bands und Newcomern über Clubnächte und Kabarett bis hin zum familienfreundlichen Jazzfrühstück im Park. Hinzukommen diskursive Veranstaltungen im Rahmen des Raumfahrtprogramms im Herbst. Viele Veranstaltungen sind kostenlos. Das Zusammenspiel von Programm-Vielfalt sowie den im Poolbar Generator entworfenen Architektur- und Designkonzepten ist die besondere Stärke des Vorarlberger Festivals.