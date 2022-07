Die Poolbar ist auf das Skateboard gekommen

Skateboards haben nun beim Poolbar Festival ihren Platz.

Am Samstag gibt es am Poolbar Festival eine Premiere, ganz abseits der Musik: Erstmals findet am Abend der "poolbar x alton skate-jam session" auf dem Areal der Handelsakademie statt. Jeder ist eingeladen, sich an den Rails (Schienen) und Obstacles (Rampen und ähnliches) zu beweisen, das erarbeitete Können vorzuführen und Preise abzustauben. "Die Idee ist natürlich, Synergien zu nutzen" verweist Mitorganisator Thomas Alton vom Alton Premium Board Store in Vorarlberg LIVE auf die gemeinsamen guten Erfahrungen, "junge und junggebliebene Menschen an einem Ort zu verbinden. Und die Skateboardszene ist eine ganz wichtige Szene in Vorarlberg."