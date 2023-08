Die Poolbar geht in ihr letztes Wochenende

Bereits drei Tage vor Ende des diesjährigen Festivals, das mit 30.000 Gästen so viele Besucher wie noch nie nach Feldkirch lockte, konnte Herwig Bauer eine zufriedene Bilanz ziehen.

„Die Durchmischung ist sehr gut, egal wie alt man ist oder woher man kommt, an der Poolbar sind alle gleich.“ Mit dem Open Air am Samstag, dem Jazz-Brunch am Sonntag und einem Konzert am Montag geht die Poolbar zu Ende.