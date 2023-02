Die Polizisten und Schpitölalar wagen sich wieder auf das Eis

Am 4. März gibt es wieder ein Eishockey-Benefizspiel Polizei gegen das KH Dornbirn.

„Nachdem wir aufgrund des ersten Covid-Lockdowns unsere Veranstaltung im Jahre 2020 kurzfristig absagen mussten, werden wir unser Benefizspiel nun endlich nachholen. Ich erwarte mir heuer wieder einen Erlös über 30.000 Euro an Gesamtspendeneinnahmen, die wir dieses Mal an 15 schwerstkranke und -behinderte Kinder aus Vorarlberg übergeben möchten“, so Organisator Ulrich Bachmeier in großer Vorfreude.