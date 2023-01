Die Politik als Kulturschock

Neos-Chefin Scheffknecht blickt auf knapp zehn Jahre zurück.

Bei der Mitgliederversammlung der Vorarlberger NEOS am 4. Februar wird Sabine Scheffknecht ihren Parteivorsitz abgeben. Die EU-Mandatarin Claudia Gamon könnte auf die Unternehmerin an der Spitze der NEOS folgen. Über ihr politisches Wirken und die anstehenden Aufgaben auf Landesebene sprach die Covini-Geschäftsführerin zu Wochenbeginn in "Vorarlberg LIVE"