Die Pipeline ist noch gesperrt, doch der Lochauer „Treff am See“ hat offen

Lochau. Noch ist die Pipeline aufgrund der strengen Covid-19-Maßnahmen im Leiblachtal für Fußgänger und Radfahrer gesperrt, doch der Lochauer „Treff am See“ hat unter Einhaltung der entsprechenden Regeln für die ersten Gäste geöffnet.

Im „Treff am See“ treffen sich die Bodenseefans zum Seegenuss pur am schönsten Platz direkt am Bodenseeufer, mit Blick hinüber zur Festspielstadt Bregenz oder zur Lindauer Insel sowie weit über den See bis hin zu den Schweizer Bergen.