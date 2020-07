Die Phasen einer Beziehung

Vom großen Verliebtsein über erste Zweifel: W&W beleuchtet verschiedene Beziehungsphasen.

von Alyssa Hanßke/Wann & Wo

Wie so vieles im Leben, birgt auch eine Partnerschaft eine Menge Höhen und Tiefen. Anfangs wird alles noch durch die rosarote Brille gesehen. Alles ist noch so frisch und interessant. Nichts kann das neugewonnene Glück trüben. Doch dann kommt irgendwann der Alltag dazu. Jeder hat seine Makel, jeder sein eigenes individuelles Leben, das plötzlich aufeinander abgestimmt werden muss. „Eine Beziehung ist viel Arbeit“, weiß die Klinische- und Gesundheitspsychologin Veronika Burtscher-Kiene. Sie hat es sich im Zuge der Ehe- und Familienberatung in Dornbirn zum Beruf gemacht, Paaren über diese Hürden zu begleiten. Das höchste Gut in jeder Beziehung sieht die Expertin in der Kommunikation: „Wenn man nicht mehr miteinander spricht oder auch diskutiert, muss man sich die Frage stellen, ob eine Trennung die bessere Lösung wäre.“ Ein Grund, der eben zu so einem traurigen Ausgang führen kann, ist das absichtliche Übersehen von Konfliktpunkten mit dem Hintergedanken, den Partner seinen Vorstellungen nach zu ändern. Dies sei jedoch der falsche Ansatz: „Man darf und soll den Partner nicht ändern! Auch in der Beziehung sollte jeder bleiben können, wie er ist und so im Großen vom anderen akzeptiert werden.“

Phasen, die jede Beziehung durchläuft:

1. Kennenlernen: Das erste, wenn auch nur oberflächliche, Kennenlernen bildet den Grundstein jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Egal ob flüchtige Bekanntschaft, Freundschaft oder Beziehung.

2. Verliebtsein: Ein positives Beschnuppern kann in einer ersten Verliebtheit münden. In dieser Phase ist alles noch neu und schön. Auch die Eigenschaften des Partners werden vorwiegend als positiv und interessant empfunden.

3. Realitätsphase: Und dann kommt der Alltag: Zwei individuelle Leben miteinander zu vereinen ist nicht einfach und bedarf viel Arbeit und Kommunikation! Es kommt zu ersten Hürden, Kompromissen und Arrangements.

4. Zukunftspläne: Auch die Familienplanung bringt Veränderungen: Aus Partnern werden Eltern. Plötzlich gilt es sich noch um eine weitere Person zu kümmern. Wichtig in dieser Zeit sind Zusammenhalt und Kommunikation

Statements

Nadine, 21, Mäder: „Das Wichtigste ist ganz klar die Kommunikation! Man sollte offen über alles sprechen können. Ich bin nun seit drei Monaten verheiratet und die häufigste Frage ist: ‚Wie fühlt es sich an?‘ Darauf gibt es keine Antwort, außer den rechtlichen Dingen hat sich eigentlich nichts geändert. Mein Mann und ich haben vor der Hochzeit schon über all unsere Sorgen, Ängste und auch Wünsche gesprochen, das hat sich mit der Heirat natürlich nicht geändert.“

Mario, 37, Hohenems: „In einer Beziehung geht es darum, immer für den anderen da zu sein, egal wie schwierig es auch ist. So stehe ich meiner Freundin in jeder Lebenslage zur Seite, auch wenn wir uns nicht immer so oft sehen, was ab und zu schwierig ist. Natürlich spielt auch Vertrauen eine große Rolle, das geht mit der Liebe meiner Meinung nach Hand in Hand. Dass man sich gut versteht und dem anderen gerne auch eine kleine Freude macht, gehört natürlich auch mit dazu.“

Jessica, 23, Dornbirn: „Ich glaube, mein Mann und ich haben bereits die größten Hürden überstanden und haben nun die Phase tiefsten Vertrauens erreicht. Da wir bereits sehr jung zusammengekommen und bald darauf bereits zusammen in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind, ging das bei uns quasi im Schnellverfahren. Solange die Liebe in einer Beziehung von beiden Partnern aus noch stark ist, kann man meiner Meinung nach gemeinsam jede Hürde schaffen.“