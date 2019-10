Die Pflichtaufgabe mit Bravour erfüllt

VEU Feldkirch gewinnt gegen das Schlusslicht Linz mit 8:2

Ein Favoritensieg gab es am Sonntagabend in Feldkirch. Die VEU Feldkirch ließ gegen Liganeuling und derzeitigen Tabellenletzten nichts anbrennen und holte sich in souveräner Manier im Heimspiel Sieg und Punkte.