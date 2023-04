Die Persönliche Assistenz vor Ort

Die Persönliche Assistenz Vorarlberg lädt zu spannenden Veranstaltungen außerhalb der Servicestelle.

Dornbirn. „Alles neu macht der Mai“, lautet bekanntlich ein Sprichwort. Dies gilt auch für die Info-Cafés der Persönlichen Assistenz, denn im Mai und Juni verlässt diese anlässlich der beliebten Veranstaltung die Servicestelle des PAV in Dornbirn. „Am Montag, 8. Mai besuchen wir den Füranand”-Treff in Dornbirn und am Montag, 5. Juni werden wir beim Zäwas-Treffpunkt in Bludenz zu Gast sein“, betont Sabine Reischmann, Koordinatorin bei der PAV.