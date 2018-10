Die Penguins im Eisstadion Herrenried

Am kommenden Samstag empfängt Eliteliga Titelträger Hohenems im zweiten Spiel der noch jungen Saison das starke Team der Wattens Penguins.

Hohenems Der Auftakt für die Steinböcke ist dabei mit dem Erfolg gegen die Silz Bulls vor einer Woche nach Maß gelaufen. Auch HSC Trainer Heimo Lindner war mit dem ersten Spiel zufrieden: „Gegen Silz haben wir aufgrund der vielen Strafen länger als erwartet gebraucht, um die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Alles in allem sind wir mit der Arbeitseinstellung der Mannschaft zufrieden – wir haben aber definitiv noch Luft nach oben“, so der Emser Coach. Gegen Wattens erwartet sich Lindner wieder ein schweres Spiel: „Wattens hat sich über den Sommer gut verstärkt und hat nun mehr Breite und Erfahrung im Kader. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe in dem die Kleinigkeiten entscheiden werden“, so der HSC Trainer.