Die „Patria Kids“ geben Vollgas

Erstmals waren Kinder im Mittelpunkt von Crossfit-Format „Patria Fit“ in Gisingen.

Feldkirch. Mit dem Faustgruß heißt Coach Edi Enzinger die Sprösslinge im Waldstadion Gisingen willkommen. „Heute wird spielerisch trainiert“, kündigt der Patria-Fit-Gründer das Training vergangenen Samstagmorgen an. Erstmals durften beim Crossfit-Format in Feldkirch auch Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mitturnen. Mit an Bord war Kinderpädagogin Fabienne Lunardi.