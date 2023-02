Die Passionsspiele Klostertal-Arlberg im Jubiläumsjahr

Die Vorbereitungen zu den Passionsspielen in Klösterle laufen auf Hochtouren. Neben vielen organisatorischen und administrativen Tätigkeiten wurde bereits mit der Probenarbeit begonnen und die erste Leseprobe für die Sprechrollen konnte abgehalten werden.

Obwohl alle Sprechrollen besetzt wurden, freuen sich die Verantwortlichen über weitere Mitspieler und auch über Freiwillige, die beispielsweise in der Gastronomie oder in anderen Bereichen unterstützend mitwirken möchten. Eine große Familie Die Passionsspiele Klostertal-Arlberg feiern heuer ihr mittlerweile 20-jähriges Bestehen. Durch diese erfolgreichen Spiele hat sich ein unvergleichlicher Zusammenhalt im ganzen Tal entwickelt: Zahlreiche Bekanntschaften entstanden und viele, über Jahre andauernde Freundschaften wurden geschlossen. Die letzten beiden Jahrzehnte sind allerdings auch an den Passionsspielen nicht spurlos vorüber gegangen. So sind in diesen Jahren leider zahlreiche ehemalige Mitspieler verstorben oder können wegen Krankheit oder körperlichem Gebrechen nicht mehr dabei sein. Auch etliche junge Mitwirkende, die die Passionsspiele in die Zukunft führen sollten, können mitunter wegen einer Berufsausbildung, eines Studiums oder Verlagerung des Lebensmittelpunktes nicht mehr mitmachen. Das Organisationsteam ist zwar in der glücklichen Lage, alle Sprechrollen besetzen zu können, aber im Sinne einer Doppelbesetzung wäre es sehr schön und vor allem von Vorteil, wenn noch mehr Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder mitwirken würden. Um die atemberaubende Kulisse in der herrlichen Bergwelt von Klösterle entsprechend mit Leben erfüllen zu können, braucht es auch zahlreiche Darsteller ohne Sprechrolle, für das sogenannte „Volk“. Wer also gerne dabei sein, allerdings keinen Text lernen möchte, ist ebenso herzlich willkommen. Zudem sind die Veranstalter über jede helfende Hand, die auf eine andere Weise mitarbeiten möchte, sehr dankbar. Wenn nun das Interesse geweckt wurde und jemanden (eventuell erste) Erfahrungen auf einer Theaterbühne machen und ein Teil der großartigen Passionsfamilie werden möchtest, der kann sich gerne bei Regisseur Oswald Wachter (Handynummer 0664/2552288) oder jedem anderem Mitwirkenden bei den Passionsspielen Arlberg-Klostertal melden.