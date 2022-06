Die Papas hochleben lassen

Im Kindergarten Augarten wurde der Vatertag dieses Jahr ganz besonders gefeiert.

„Es ist schön, euch heute bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Silke Rezsnyak, Leiterin des Kindergartens und der Rabengruppe. Sie hat es in den vergangenen zwei Jahren vermisst, Eltern-Kind-Feiern abhalten zu dürfen. Umso mehr haben sich die Pädagoginnen im Augarten angestrengt, den Vätern einen unvergesslichen Nachmittag zu schenken. „Auch die Papas haben das Recht auf einen eigenen Feiertag“, so Silke Rezsnyak.

In der Rabengruppe haben die Pädagoginnen einen Bewegungsparcours mit einem Postkastenspiel vorbereitet. Dabei hatten nicht nur die Kinder jede Menge Spaß, auch die Väter entdeckten das Kind in sich und schwangen sich mit einem Lächeln durch den Saal, krochen durch Tunnel und balancierten auf Langbänken. Nach insgesamt neun Durchgängen und neun gesammelten Buchstaben mussten die Väter das Lösungswort zusammenstellen. Danach gings weiter zum Schlüsselspiel. Als Vater-Kind-Team musste jeder die passenden zwei Schlüssel finden. „Es ist schön, gemeinsam mit meiner Tochter etwas zu machen“, sagte Musa Sükün. Und Tochter Zümra ergänzte: „Das Schwingen am Seil fand ich am tollsten.“