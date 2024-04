Die ÖVP will im U-Ausschuss wissen: "Ist Herbert Kickl ein Gagenkaiser?"

Weiterhin im Fokus seiner politischen Gegner sind Herbert Kickls Verbindungen zur Werbeagentur "Ideenschmiede". Im nächsten U-Ausschuss-Tag zum Thema "Rot-Blauer Machtmissbrauch" hat die ÖVP zehn Fragen an den FPÖ-Chef im Gepäck.

Ein altes Problem holt Herbert Kickl ein: Die Causa "Ideenschmiede" schien für ihn bereits abgehakt, nun tauchen aber neue Fragen auf. Wie VOL.AT berichtete, war Kickl vor Jahren, wie er sagt - oder ist noch, was derzeit Gegenstand von Prüfungen im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" ist - Mitgesellschafter der Werbeagentur "Ideenschmiede", die später in kriminelle Machenschaften verstrickt war, und Miteigentümer einer wertvollen Liegenschaft, was er aber geheim gehalten hat. Nach neu aufgetauchten offenen Fragen wurden nun Kickl und "Ideenschmiede"-Chef Thomas S. erneut vor den U-Ausschuss geladen. In einer Pressekonferenz am Montag trug Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer in beiden Untersuchungsausschüssen, "10 Fragen an Herbert Kickl zu Schmiergeldzahlungen, verbotenen Kickbacks & verschleierten Unternehmensbeteiligungen" vor.