Herbert Kickl und die "Ideenschmiede": Hat der FPÖ-Chef ordentlich abkassiert?

Herbert Kickls Verbindungen zur Werbeagentur "Ideenschmiede" ist weiter im Fokus seiner politische Gegner - Und die wollen nicht locker lassen.

FPÖ-Chef Herbert Kickl war, vor Jahren, wie er sagt - oder ist noch, was derzeit Gegenstand von Prüfungen im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" ist - Mitgesellschafter der Werbeagentur "Ideenschmiede", die später in kriminelle Machenschaften verstrickt war, und Miteigentümer einer wertvollen Liegenschaft, was er aber geheim gehalten hat.

Causa "Ideenschmiede": Weiter offene Fragen

Firmengründung und Treuhandverträge

Mit seinem Mitarbeiter Thomas S. gründete Kickl 2005, damals war er in der Kommunikationsabteilung der Kärntner FPÖ tätig, die "Ideenschmiede". In einem Vertrag wurde 2005 festgehalten, dass Kickl stiller Teilhaber ist, also nicht im Firmenbuch steht, und 50 Prozent der Einnahmen erhält. In einem wenige Tage später abgeschlossenen "Rahmenvertrag" zwischen "Ideenschmiede" und Kärtner Freiheitlichen, wird festgehalten, dass von jedem Auftrag des freiheitlich regierten Land Kärnten an die Werbeagentur 20 Prozent direkt an die FPÖ fließen - illegale Kickback-Zahlungen.