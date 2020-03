Die Osterferien stehen vor der TÃ¼r

Bludenz. Die Stadt Bludenz verfügt über ein dichtes Bildungs- und Betreuungsnetz für Kinder und Jugendliche.

Dabei setzen die diversen Bildungseinrichtungen nicht nur während dem regulären Schul- und Kindergartenjahr auf eine optimale Betreuung, sondern bieten zudem allen Bludenzer Kindern auch in der schulfreien Zeit ein abwechslungsreiches Programm, so auch in den bevorstehenden Osterferien.

In den Osterferien – vom 6. bis 10. April – erwartet die Kinder erneut ein spannendes Ferienprogramm. Gemeinsam mit den FreizeitpädagogInnen werden die Kids Osterbäckereien herstellen und verschiedene Bastelarbeiten zum Thema Ostern gestalten. Auch interessante Ausflüge stehen in dieser Woche wieder auf dem Plan: ein Kinonachmittag, ein Besuch auf dem Bauernhof, ein Ausflug zum Tiererlebnispfad in Brand sowie Eis essen in der Stadt sorgen für reichlich Abwechslung. „Es liegt uns viel daran, dass Kinder nicht nur während der Schulzeit, sondern auch in den Ferien gut betreut sind. Ein abwechslungsreiches Programm mit Kreativtagen, Bildungsschwerpunkten und spannenden Ausflügen sorgt dafür, dass die Ferien wie im Flug vergehen“, so Familienstadträtin Martina Lehner.