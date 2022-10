"Die Olympiamedaille kann ich abhaken"

Johannes Strolz, Skirennläufer und Doppelolympiasieger, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Das Sportmärchen des Vorarlberger Skihelden begann im Jänner mit seinem ersten Weltcupsieg beim Riesentorlauf-Klassiker von Adelboden. Für seine beiden Olympiasiege sowie der Olympia-Silbernen kurz darauf in Peking wurde Johannes Strolz am Mittwoch bei der großen Gala des Sports in Wien als „Aufsteiger des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Noch vor einem Jahr flog das heutige Aushängeschild des Österreichischen Skiverbands aus dem Kader. Jetzt blickt der 30-jährige Warther erstmals als Mitfavorit in den technischen Disziplinen in eine Weltcupsaison.