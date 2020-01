Die OJAD vermittelt auch Spaß am Lernen

In der Denkbar geht es um den erfolgreichen Schulabschluss. Gesucht wird Verstärkung in der Lernbegleitung.

Dornbirn. Nicht alle Schüler freuen sich über das Ende der Ferien, nur manche. So zum Beispiel jene Jugendlichen, die in die Denkbar der OJAD kommen, wo sie sich freiwillig die Lernunterstützung holen, die sie für ihren erfolgreichen Schulabschluss brauchen. Eines haben sie erkannt: Ohne lernen geht es nicht und jetzt sie wissen auch, dass man selbst das Lernen mit der entsprechenden Begleitung lernen kann. „Dafür haben wir, zur Prävention von Schulabbrüchen, die Lernbegleitung von Mittelschülern aus umliegenden Mittelschulen in Dornbirn übernommen. So ist das Projekt Denkbar entstanden“, informiert Andrea Braun. Sie hat soziale Arbeit studiert, ist Mutter einer erwachsenen Tochter und seit vier Jahren in der OJAD als Trainerin im Pflichtschulabschlusskurs Albatros tätig. „Unser Ziel ist es einerseits, den Schülern Spaß am Lernen zu vermitteln, andererseits sollen sie die Möglichkeit haben, ihre Freizeit in Räumlichkeiten zu verbringen, wo schulische wie auch außerschulische Themen Platz haben.“ Das multiprofessionelle Team rund um die Leiterin Andra Braun hat große Freude an der Tätigkeit, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler angepasst ist. Jedes Team-Mitglied bringt individuelle Stärken ein.