Die OJAD setzt auf Dialog

Die Mobile Jugendarbeit vermittelt zwischen Jugendlichen und Anrainern eines Sportplatzes.

Ein Treffen im Rathaus hatte zur Folge, dass die Mobile Jugendarbeit der OJAD Kontakt mit den Basketballspielern aufnahm. Am 30. August wurde mit den hauptsächlich betroffenen Anrainern sowie etwa 20 Jugendlichen ein Begegnungsfest am Schauplatz veranstaltet. Nach einem kleinen Turnier und dem gemeinsamen Grillen gab es Gelegenheit zur Besprechung der doch unterschiedlichen Positionen. Es hat sich bewiesen, dass das miteinander Reden zielführend ist. „Das Begegnungsfest wurde von der OJAD professionell organisiert, und die Arbeit der Mobilen Jugendarbeit der OJAD, die im Vorfeld geleistet wurde, stößt auf große Wertschätzung der Stadt Dornbirn“, so Julian Fässler. Es wurde schließlich vereinbart, eine Einschränkung in der zeitlichen Nutzung, vor allem in den Abendstunden, festzulegen. Ergänzend zum Spiel auf dem Platz bietet die OJAD im Rahmen des offenen Sportangebots ein Basketballtraining unter professioneller Leitung in der Sporthalle Schoren an. Das Begegnungsfest setzte einen wichtigen Schritt zur Kompromissbereitschaft der Nachbarschaft, aber auch der jungen Basketballspieler, ist man bei der Offenen Jugendarbeit über die erfolgreiche Vermittlungsarbeit erfreut.