Die OJA Bludenz und das aha sind auch im Lockdown aktiv

Bludenz. Die Corona bedingten Kontaktbeschränkungsregeln haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OJA Bludenz gefordert, kreative Lösungen zu finden, um trotzdem mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben.

Auch über die Feiertage wird ein Alternativprogramm angeboten. Auch das aha Bludenz bietet online verschiedene Aktivitäten an.

Die COVID-19-Pandemie betrifft neben vielen anderen Bereichen auch die Jugendarbeit. Die Villa K., die sonst als Treffpunkt für alle dient, konnte über Wochen und Monate hinweg nicht geöffnet werden. Aber davon ließen sich die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OJA Bludenz nicht abschrecken. Mit einem Alternativprogramm haben sie die wichtige Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen fortgesetzt. „Gerade während des Lockdowns hat die Offene Jugendarbeit bewiesen, dass mit kreativen Ideen auch in schweren Zeiten gute Arbeit geleistet werden kann“, erklärt Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Mario Leiter. „Ich bin stolz auf das Team der Villa K., welches sich trotz Pandemiezeit intensiv um die Anliegen unser Jugendlichen in der Stadt kümmert“, so Leiter abschließend.