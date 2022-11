Die Oberstufe im Schoren stellt sich vor

Interessierte bekommen am 11. November einen Einblick in die Oberstufe am BORG Schoren.

Dornbirn. Zukünftige Oberstufenschüler und ihre Angehörigen können sich am kommenden Freitag, 11. November 2022, von 14 bis 17 Uhr über die schulischen Schwerpunkte am BORG Schoren informieren. Nach dem Motto „kennenlernen, ausprobieren, orientieren und beraten lassen“ stehen Band- und Chorauftritte, Experimente und Führungen auf dem Programm. Mitmachmöglichkeiten gibt es auch in den Bereichen Kunst und Design, Informatik und E-Learning. Die vier Oberstufenzweige „Musik“, „Kunst und Design“, „Nawi“ und „Informatik & Mediendesign“ geben dabei exklusive Einblicke in ihre Schwerpunkte.

Tag der offenen Tür für die Oberstufe

BORG Dornbirn-Schoren

Höchsterstraße 32, 6850 Dornbirn

Freitag, 11. November 2022