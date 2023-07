Hohenems verlor in Gurten und ist ausgeschieden

Die Anreise nach Oberösterreich erfolgt schon am Vortag. Das interne Regionalligaduell zwischen dem Union Gurten und VfB Hohenems (heute 18.30 Uhr) nehmen die Grafenstädter sehr ernst und wollen wie im Vorjahr auch am zweiten Spieltag mit von der Partie sein. Vor sechs Jahren standen sich die beiden Mannschaften schon in Hohenems gegenüber und die Oberösterreicher ging mit 4:3 knapp als Sieger vom Platz. Zum Pflichtspiel-Auftakt muss Hohenems auf das starke Trio Pierre Nagler (private Gründe), Valentin Matkovic (Bundesheer) und Özkan Demir (Kreuzband) verzichten. Dafür sind rechtzeitig die Spielgenehmigungen aller Neuerwerbungen von Florian Eres, Carlos Berlinger, Angelo Bacic, Mario Desnica, David Mihajlovic, Joel Zürni, Jorge Rans und Dario Clasadonte eingetroffen und feiern ihr Debüt im VfB-Dress.TK